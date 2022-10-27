МИД Узбекистана отверг обвинение в сборке иранских БПЛА
Министерство иностранных дел Узбекистана назвало не соответствующим действительности утверждения о сборке у себя беспилотных летательных аппаратов, разработанных Ираном. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, такая информация была озвучена в видеоинтервью украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а также в список Минюста физлиц – иноагентов) с российско-израильским бизнесменом Леонидом Невзлиным (один из руководителей бывшей нефтяной компании «ЮКОС»).
Ташкент направил официальное обращение Киеву с просьбой обеспечить недопущение распространения СМИ Украины подобного рода обвинений и других лживых сведений в отношении Узбекистана, передают «Известия». МИД республики подчёркивает, что страна не сотрудничает с Тегераном в военно-технической области и не собирает на своей территории каких-либо военных устройств Исламской республики.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал фейками сообщения о том, что Москва применяет для ударов по объектам на Украине БПЛА иранского производства.
Между тем, в курьёзную ситуацию попал российский военный аналитик, член Общественного совета при Минобороны РФ Руслан Пухов. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», он фактически подтвердил, что на Украине присутствуют иранские дроны, забыв, что находится в прямом эфире телеканала.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru