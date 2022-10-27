МИД Узбекистана отверг обвинение в сборке иранских БПЛА

Министерство иностранных дел Узбекистана назвало не соответствующим действительности утверждения о сборке у себя беспилотных летательных аппаратов, разработанных Ираном. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, такая информация была озвучена в видеоинтервью украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а также в список Минюста физлиц – иноагентов) с российско-израильским бизнесменом Леонидом Невзлиным (один из руководителей бывшей нефтяной компании «ЮКОС»).

Ташкент направил официальное обращение Киеву с просьбой обеспечить недопущение распространения СМИ Украины подобного рода обвинений и других лживых сведений в отношении Узбекистана, передают «Известия». МИД республики подчёркивает, что страна не сотрудничает с Тегераном в военно-технической области и не собирает на своей территории каких-либо военных устройств Исламской республики.