МИД Турции пригласил послов девяти стран, закрывших консульства

орые западные страны в развязывании «психологической войны» против Анкары посредством закрытия свои дипломатических представительств. Он подчеркнул отсутствие каких-либо доказательств существования некой «угрозы терактов», которая объявляется поводом для такого закрытия.

По оценке главы МВД, за «международной операцией» в отношении Турции стоят те же государства, которые замешаны в организации попытки государственного переворота 15 июля 2016 года. Пока о временном закрытии свои консульств в Стамбуле объявили Франция, Швейцария, ФРГ, Швеция, Нидерланды, США, Италия, Дания и Великобритания.