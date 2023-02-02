МИД Турции пригласил послов девяти стран, закрывших консульства
орые западные страны в развязывании «психологической войны» против Анкары посредством закрытия свои дипломатических представительств. Он подчеркнул отсутствие каких-либо доказательств существования некой «угрозы терактов», которая объявляется поводом для такого закрытия.
По оценке главы МВД, за «международной операцией» в отношении Турции стоят те же государства, которые замешаны в организации попытки государственного переворота 15 июля 2016 года. Пока о временном закрытии свои консульств в Стамбуле объявили Франция, Швейцария, ФРГ, Швеция, Нидерланды, США, Италия, Дания и Великобритания.
Тем временем, как сообщает НСН, власти Норвегии запретили проведение в Осло, намеченной на завтра, акции по сожжению Корана. Причём, не по соображениям этики, а из опасения в плане безопасности. В полиции заявили, что сожжение священной для мусульман книги остаётся «законным политическим выражением» в стране.
Ранее глава датской ультраправой партии Расмус Палудан провел две акции по сожжению Корана в Стокгольме и Копенгагене, что вызвало возмущение Анкары. Президент Эрдоган завил, что Турция не поддержит вступление Швеции в НАТО.
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