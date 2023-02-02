Власти Норвегии запретили акцию по сожжению Корана

Инспектор полиции Мартин Странд отметил, что стражи порядка получили информацию о том, что организация Sian планирует провести демонстрацию у посольства Турции.

Он указал, что решение о запрете было принято по соображениям безопасности.

«Полиция подчёркивает, что сожжение Корана по-прежнему является законным политическим выражением в Норвегии. Но это мероприятие нельзя проводить из соображений безопасности», - заключил Странд.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с молодежью в Анкаре заявил, что власти Норвегии приняли решение запретить проведение акции после того, как в турецкий МИД был вызван норвежский посол.

Ранее глава датской ультраправой партии «Жёсткий курс» Расмус Палудан сжёг Коран у посольства Турции в Стокгольме, после чего провёл подобную акцию возле мечети в Копенгагене, сообщает RT.

