Власти Норвегии запретили акцию по сожжению Корана
Власти Норвегии запретили проведение в Осло намеченной на 3 февраля акции по сожжению Корана, сообщает газета Aftenposten со ссылкой на полицейское управление норвежской столицы.
Инспектор полиции Мартин Странд отметил, что стражи порядка получили информацию о том, что организация Sian планирует провести демонстрацию у посольства Турции.
Он указал, что решение о запрете было принято по соображениям безопасности.
«Полиция подчёркивает, что сожжение Корана по-прежнему является законным политическим выражением в Норвегии. Но это мероприятие нельзя проводить из соображений безопасности», - заключил Странд.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с молодежью в Анкаре заявил, что власти Норвегии приняли решение запретить проведение акции после того, как в турецкий МИД был вызван норвежский посол.
Ранее глава датской ультраправой партии «Жёсткий курс» Расмус Палудан сжёг Коран у посольства Турции в Стокгольме, после чего провёл подобную акцию возле мечети в Копенгагене, сообщает RT.
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