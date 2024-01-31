МИД Таиланда объяснил задержку депортации музыкантов «Би-2»

Глава МИД Таиланда Панпри Пхиттханукон заявил, что Совет национальной безопасности Королевства изучает ситуацию с предстоящей депортацией участников группы «Би-2», пишет газета Bangkok Post.

Нашли виноватого: Проблемы «Би-2» в Таиланде создал организатор концертов

По его словам, если будет установлено, что музыканты не совершали противозаконных действий, то, согласно медународному праву, выслать их будет невозможно.

«Если же они совершили что-то противозаконное, то мы должны принять соответствующие меры», - цитирует министра издание.

Ранее участники группы «Би-2», арестованные на острове Пхукет за осуществление трудовой деятельности без разрешения властей, заявили, что их депортацию в Израиль отменили после визита российского консула, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба группы "Би-2"
ТЕГИ:МузыкантыТаиландВысылкаДепортацияБи-2

Горячие новости

Все новости

партнеры