МИД Таиланда объяснил задержку депортации музыкантов «Би-2»

По его словам, если будет установлено, что музыканты не совершали противозаконных действий, то, согласно медународному праву, выслать их будет невозможно.

«Если же они совершили что-то противозаконное, то мы должны принять соответствующие меры», - цитирует министра издание.

Ранее участники группы «Би-2», арестованные на острове Пхукет за осуществление трудовой деятельности без разрешения властей, заявили, что их депортацию в Израиль отменили после визита российского консула, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

