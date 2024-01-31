МИД Таиланда объяснил задержку депортации музыкантов «Би-2»
Глава МИД Таиланда Панпри Пхиттханукон заявил, что Совет национальной безопасности Королевства изучает ситуацию с предстоящей депортацией участников группы «Би-2», пишет газета Bangkok Post.
По его словам, если будет установлено, что музыканты не совершали противозаконных действий, то, согласно медународному праву, выслать их будет невозможно.
«Если же они совершили что-то противозаконное, то мы должны принять соответствующие меры», - цитирует министра издание.
Ранее участники группы «Би-2», арестованные на острове Пхукет за осуществление трудовой деятельности без разрешения властей, заявили, что их депортацию в Израиль отменили после визита российского консула, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru