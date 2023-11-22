МИД сообщил об эвакуации большинства россиян из сектора Газа

Дипломат отметил, что эвакуация стала возможной благодаря усилиям МИД и российских представительств во взаимодействии с властями Израиля, Египта, Катара и Палестины.

«Надеемся, что совместными действиями нам удастся благополучно и полностью завершить эвакуационные мероприятия», - добавил Кинщак.

В ночь на среду в Москву из сектора Газа прибыли 28 россиян и членов их семей. С начала эвакуации МЧС доставило в РФ 553 человека, передает «Радиоточка НСН».

