МИД сообщил об эвакуации большинства россиян из сектора Газа
Большинство находившихся в секторе Газа россиян уже покинули анклав, заявил директор департамента Ближнего Востока и Африки МИД РФ Александр Кинщак. Комментарий размещен на сайте внешнеполитического ведомства.
Дипломат отметил, что эвакуация стала возможной благодаря усилиям МИД и российских представительств во взаимодействии с властями Израиля, Египта, Катара и Палестины.
«Надеемся, что совместными действиями нам удастся благополучно и полностью завершить эвакуационные мероприятия», - добавил Кинщак.
В ночь на среду в Москву из сектора Газа прибыли 28 россиян и членов их семей. С начала эвакуации МЧС доставило в РФ 553 человека, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru