МИД сообщил о нападении на дипломата РФ в Вильнюсе
Российский дипломат в Вильнюсе подвергся нападению с применением физической силы. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она рассказала о резкой эскалации антироссийских настроений в странах Балтии.
По словам Захаровой, в связи с событиями на Украине значительно усилилась враждебность со стороны властей Латвии, Литвы и Эстонии. На Россию выливаются помои лжи, клеветы и фейков. Заявления первых лиц прибалтийских стран изобилуют не просто пещерной русофобией, но и оскорбительными выпадами в адрес России, ее руководства и народа, говорится в комментарии представителя МИД.
Захарова назвала «вакханалией» происходящее вокруг заграничных учреждений РФ в Латвии, Литве и Эстонии. В диппредставительства поступают звонки с угрозами, участились хулиганские выпады, проводятся митинги у посольств. Несмотря на дипломатические ноты, власти прибалтийских республик не обеспечивают достаточную охрану загранучреждений РФ.
На Смоленской площади предупредили Вильнюс, Ригу и Таллин об ответственности за «антироссийский психоз», который там развязан.
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