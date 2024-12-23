МИД: Швейцария не планирует проводить вторую конференцию по Украине

Швейцария не намерена проводить вторую конференцию по Украине, сообщают «Известия» со ссылкой на МИД страны.

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Там указали, что Берн сосредоточен на подготовке к переговорам о прекращении огня. В посольстве Росси в Берне заявили, что Москва открыта для конструктивного и содержательного диалога со швейцарскими представителями, включая вопросы Украины. Российские дипломаты отметили, что попытки Запада «навязать России капитуляцию через киевскую «формулу мира» не изменят позицию РФ, так как речь идет о ключевых национальных интересах Москвы.

Ранее власти Швейцарии ужесточили условия экспорта стрелкового оружия и боеприпасов к ним, чтобы они не поставлялись Киеву в нарушение эмбарго, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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