МИД России опубликовал перечень из 29 возвращенных Украине морпехов ВСУ
Министерство иностранных дел России разместило в своем Telegram-канале список из 29 морских пехотинцев ВСУ, которые были возвращены Украине 17 октября в рамках обмена пленными «95 на 95».
Звание попавших в список военных варьируется от рядового до майора, матросов и старших матросов.
При этом украинская сторона заявила, что Москва отказывается от передачи находящихся в перечне военнослужащих, однако в российском дипломатическом ведомстве назвали слова властей Украины «враньем и неправдой».
Ранее одиннадцать военнослужащих из Дагестана, которые участвовали в спецоперации, вернулись домой из украинского плена. Об этом сообщила «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru