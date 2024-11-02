МИД России опубликовал перечень из 29 возвращенных Украине морпехов ВСУ

Министерство иностранных дел России разместило в своем Telegram-канале список из 29 морских пехотинцев ВСУ, которые были возвращены Украине 17 октября в рамках обмена пленными «95 на 95».

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Звание попавших в список военных варьируется от рядового до майора, матросов и старших матросов.

При этом украинская сторона заявила, что Москва отказывается от передачи находящихся в перечне военнослужащих, однако в российском дипломатическом ведомстве назвали слова властей Украины «враньем и неправдой».

Ранее одиннадцать военнослужащих из Дагестана, которые участвовали в спецоперации, вернулись домой из украинского плена. Об этом сообщила «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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