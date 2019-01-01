МИД России настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Грузию

В связи с осложнением ситуации в Тбилиси министерстве иностранных дел России настоятельно рекомендует гражданам РФ воздержаться от поездок в Грузию. В ведомстве подчеркнули, что в результате действий «радикальной грузинской оппозиции» пострадали россияне, принимавшие участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия.

Массовые акции протеста начались в стране накануне. Протестующих возмутил тот факт, что во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. К вечеру участники многотысячной акции протеста собрались возле здания парламента. Они требовали отставки спикера, а также глав Службы госбезопасности и МВД. По требованию протестующих спикер парламента покинул пост.