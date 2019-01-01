МИД России настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Грузию
В связи с осложнением ситуации в Тбилиси министерстве иностранных дел России настоятельно рекомендует гражданам РФ воздержаться от поездок в Грузию. В ведомстве подчеркнули, что в результате действий «радикальной грузинской оппозиции» пострадали россияне, принимавшие участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия.
Массовые акции протеста начались в стране накануне. Протестующих возмутил тот факт, что во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. К вечеру участники многотысячной акции протеста собрались возле здания парламента. Они требовали отставки спикера, а также глав Службы госбезопасности и МВД. По требованию протестующих спикер парламента покинул пост.
Часом ранее СМИ сообщили, что представители оппозиционных политических движений Грузии и их сторонники возобновили акцию протеста у здания парламента страны в Тбилиси. Между тем, отмечается, что за время уже состоявшихся акций протеста были задержаны более 300 человек, около 240 пострадали, подчёркивают Дни.ру.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуацию в Тбилиси можно назвать «русофобская провокация».
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