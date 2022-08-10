МИД России: Москва и Вашингтон намерены обсуждать ситуацию с инспекциями в рамках СНВ-III
Россия и США намерены обсуждать ситуацию с инспекциями в рамках СНВ-III, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского Министерства иностранных дел РФ Игоря Вишневецкого.
Он назвал это техническим вопросом. «Прежде чем обсуждать вопрос широко и публично, его необходимо рассмотреть специалистам в области договора, инспекционной деятельности. Там есть немало нюансов», — сообщил дипломат. Так он ответил на вопрос, были ли уже контакты между Москвой и Вашингтоном по поводу приостановки инспекций. Вешневский отметил, что теперь пройдут взаимные обсуждения, «после последует какая-то реакция США».
Как сообщалось ранее, США не ставят конкретных сроков возобновления переговоров с Москвой о соглашении на смену Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ/СНВ-3), но связывают их с ситуацией вокруг Украины.
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