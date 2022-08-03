МИД России: гибридная война приведет к конфликту между ядерными державами
Развязанная против Москвы гибридная военная кампания чревата конфликтом между ядерными державами, заявил на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Игорь Вишневецкий.
По его словам, Россия вынуждена отстаивать свое законное право на обеспечение коренных интересов безопасности.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что текущая политическая обстановка «гораздо хуже холодной войны». Так он прокомментировал предложение властей США обсуждать обеспечения стратегической стабильности «даже в разгар холодной войны».
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