Китай: США должны вывести все ядерное оружие из Европы

Американские власти должны вывести все свое ядерное оружие из Европы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление глава делегации Китая на обзорной конференции ДНЯО Фу Цонга.

МИД КНР: Китай не намерен первым применять ядерное оружие

По его словам, Вашингтону следует воздержаться от размещения ядерного оружия в любом другом регионе.

Политик отметил, что КНР будет противостоять попыткам Вашингтона воссоздать в Индо-Тихоокеанском регионе ядерные миссии с союзниками по примеру того, как это происходит в Европе.

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