Китай: США должны вывести все ядерное оружие из Европы
3 августа 202202:02
Американские власти должны вывести все свое ядерное оружие из Европы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление глава делегации Китая на обзорной конференции ДНЯО Фу Цонга.
По его словам, Вашингтону следует воздержаться от размещения ядерного оружия в любом другом регионе.
Политик отметил, что КНР будет противостоять попыткам Вашингтона воссоздать в Индо-Тихоокеанском регионе ядерные миссии с союзниками по примеру того, как это происходит в Европе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+9 560 / сут.
Умерли
383 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+8 573 / сут.
- Роспотребнадзор порекомендовал носить защитные маски в общественных местах
- Китай: США должны вывести все ядерное оружие из Европы
- В ООН прокомментировали визит Пелоси на Тайвань
- Китай ответит США при размещении ядерного оружия на Дальнем Востоке
- В Совфеде раскрыли позицию России по возможному конфликту на Тайване
- В США продадут Саудовской Аравии Patriot на сумму $3 млрд
- Суд отправил под домашний арест инспектора МЧС по делу о пожаре в хостеле
- США призвали РФ принять предложение Вашингтона по обмену заключенными
- Байден заявил, что уважает решение Пелоси поехать на Тайвань
- Wildberries начал продажу товаров бренда H&M
2 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru