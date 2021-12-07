Белоруссия наложит продовольственное эмбарго на страны, которые вводят санкции
Белоруссия с 1 января 2022 года вводит ограничения на ввоз некоторых товаров для стран, которые применили санкции против республики. Постановление правительства опубликовано на национальном правовом портале Белоруссии.
Согласно постановлению, продовольственное эмбарго будет введено против США, Канады, Норвегии, Великобритании и ещё шести государств.
В список продуктов, на которые Белоруссия наложит эмбарго, вошли мясо крупного рогатого скота, свинина, колбасы, кондитерские изделия, соль. При этом, запрет не коснётся детского питания и товаров личного потребления.
В пресс-службе кабинета министров подчеркнули, что действуют в интересах граждан Белоруссии. Будут приняты меры по замещению импортных товаров и сбалансированию рынка.
В кабмине отметили, что в случае введения Западом новых санкций против республики, список запрещённых товаров будет расширен.
Согласно данным кабина Белоруссии, за десять месяцев 2021 года страны Евросоюза экспортировали в республику товаров на сумму более $530 млн.
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