Белоруссия наложит продовольственное эмбарго на страны, которые вводят санкции

В список продуктов, на которые Белоруссия наложит эмбарго, вошли мясо крупного рогатого скота, свинина, колбасы, кондитерские изделия, соль. При этом, запрет не коснётся детского питания и товаров личного потребления.

В пресс-службе кабинета министров подчеркнули, что действуют в интересах граждан Белоруссии. Будут приняты меры по замещению импортных товаров и сбалансированию рынка.

В кабмине отметили, что в случае введения Западом новых санкций против республики, список запрещённых товаров будет расширен.

Согласно данным кабина Белоруссии, за десять месяцев 2021 года страны Евросоюза экспортировали в республику товаров на сумму более $530 млн.

