МИД РФ: ВОЗ может одобрить «Спутник V» летом
Всемирная организация здравоохранения может одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», предположительно, летом. Такие сроки назвал заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, подводя итоги встречи в Женеве с главой ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом.
Как уточнил российский дипломат, окончательное решение должно быть принято по окончании работы двух миссий организации. Одна из них уже находится в России, а вторая прибудет в мае.
Как подчеркнул замглавы МИД РФ, одобрение препарата станет серьёзным подтверждением его «правильности, востребованности и эффективности». По мнению Вершинина, спрос на отечественную вакцину резко вырастит в случае такой «спецификации» с ВОЗ, передает RT.
Дипломат напомнил, что Россия уже заключила соглашения с более чем 60 государствами и ещё с десятками достигнута договорённость о локальном производстве «Спутника V».
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