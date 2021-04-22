МИД РФ: ВОЗ может одобрить «Спутник V» летом

Всемирная организация здравоохранения может одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», предположительно, летом. Такие сроки назвал заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, подводя итоги встречи в Женеве с главой ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом.

Как уточнил российский дипломат, окончательное решение должно быть принято по окончании работы двух миссий организации. Одна из них уже находится в России, а вторая прибудет в мае.