МИД РФ: В ВОЗ заинтересованы в широком применении вакцины «Спутник V»

В МИД РФ заявили о заинтересованности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в широком применении российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости.



МИД распространил соответствующее заявление по итогам встречи главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым. В частности, в ВОЗ рассчитывают на содействие РФ нуждающимся странам.

Ранее директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что отечественной вакциной "Спутник V" привились 10-11 миллионов человек.