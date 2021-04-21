МИД РФ: В ВОЗ заинтересованы в широком применении вакцины «Спутник V»
В МИД РФ заявили о заинтересованности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в широком применении российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости.
МИД распространил соответствующее заявление по итогам встречи главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым. В частности, в ВОЗ рассчитывают на содействие РФ нуждающимся странам.
Ранее директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что отечественной вакциной "Спутник V" привились 10-11 миллионов человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru