МИД РФ: В ВОЗ заинтересованы в широком применении вакцины «Спутник V»

В МИД РФ заявили о заинтересованности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в широком применении российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости.

МИД распространил соответствующее заявление по итогам встречи главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым. В частности, в ВОЗ рассчитывают на содействие РФ нуждающимся странам.

Ранее директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что отечественной вакциной "Спутник V" привились 10-11 миллионов человек.

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ТЕГИ:ВакцинаВОЗ
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