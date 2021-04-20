Гинцбург назвал количество привившихся «Спутником V»

Отечественной вакциной "Спутник V" привились 10-11 миллионов человек. Об этом в эфире Первого канала рассказал директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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По словам ученого, иммунитет от коронавирусной инфекции получили уже около 10-11 миллионов человек, привившихся российским препаратом. Гинцбург предположил, что их может быть еще больше, поскольку вакцинация идет и за границей.

Гинцбург также сообщил, что ревакцинация "Спутником V" возможна через полгода после первой прививки. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее одобрил программу поощрения для пожилых людей, прошедших вакцинацию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияПандемияКоронавирус
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