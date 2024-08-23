МИД РФ: Тысячи граждан НАТО хотят переехать в Россию для сохранения семьи

По ее словам, жители государств Альянса хотят переехать в Россию для сохранения семьи, с целью защитить своих близких от курса Запада против традиционных ценностей. Дипломат напомнила, что с 19 августа граждане других стран могут апеллировать к РФ при гонениях в своих государствах за приверженность традиционным ценностям.

Ранее президент России Владимир Путина заявил, что российские власти окажут помощь иностранцам, сделавшим выбор в пользу «духовной, культурной и правовой связи» с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

