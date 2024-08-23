МИД РФ: Тысячи граждан НАТО хотят переехать в Россию для сохранения семьи
Жители стран-участниц Североатлантического альянса в массовом порядке обращаются в посольства России для получения вида на жительство, визы или «любой формы документов», сообщила «Комсомольской правде» официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
По ее словам, жители государств Альянса хотят переехать в Россию для сохранения семьи, с целью защитить своих близких от курса Запада против традиционных ценностей. Дипломат напомнила, что с 19 августа граждане других стран могут апеллировать к РФ при гонениях в своих государствах за приверженность традиционным ценностям.
Ранее президент России Владимир Путина заявил, что российские власти окажут помощь иностранцам, сделавшим выбор в пользу «духовной, культурной и правовой связи» с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru