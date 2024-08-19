РФ поможет лицам, разделяющим российские духовно-нравственные ценности
Российские власти окажут помощь иностранцам, сделавшим выбор в пользу «духовной, культурной и правовой связи» с Россией. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
В документе, который опубликован на официальном портале правовых актов, говорится об иностранных гражданах, выступающих против «деструктивных неолиберальных установок» в своих странах, которые противоречат традиционным ценностям.
В качестве гуманитарной поддержки таким лицам будет предоставляться право обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учёта утвержденной квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком.
Также в указе говорится, что перечень стран с деструктивной политикой будет утверждать правительство РФ.
Ранее Путин подписал закон о лишении российского гражданства при отказе встать на воинский учёт, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru