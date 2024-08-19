РФ поможет лицам, разделяющим российские духовно-нравственные ценности

В документе, который опубликован на официальном портале правовых актов, говорится об иностранных гражданах, выступающих против «деструктивных неолиберальных установок» в своих странах, которые противоречат традиционным ценностям.

В качестве гуманитарной поддержки таким лицам будет предоставляться право обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учёта утвержденной квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком.

Также в указе говорится, что перечень стран с деструктивной политикой будет утверждать правительство РФ.

Ранее Путин подписал закон о лишении российского гражданства при отказе встать на воинский учёт, сообщает RT.