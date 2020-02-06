МИД РФ сообщил о погибших в Сирии российских военных

6 февраля 202012:09

О гибели в Сирии российских и турецких военных специалистов сообщил МИД России. В ведомстве отметили, что в Идлибе в последнее время наблюдается всплеск напряжённости и активизация деятельности террористов. На это вынуждены были реагировать правительственные войска Сирии.

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В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что переброска части вооруженных формирований из зоны деэскалации сначала на северо-восток Сирии, а затем в Ливию существенно повысила концентрацию радикалов до критического уровня. В МИД добавили, что Россия привержена договоренностям «астанинской тройки» и продолжит координацию с Турцией и Ираном для достижения безопасности и стабильности в Сирии.

При этом в ведомстве не сообщили о количестве погибших российских специалистов в Сирии.

Ранее СМИ сообщили о гибели в Сирии четверых российских спецназовцев. Сообщалось, что это произошло 1 февраля.




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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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