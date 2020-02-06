МИД РФ сообщил о погибших в Сирии российских военных

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что переброска части вооруженных формирований из зоны деэскалации сначала на северо-восток Сирии, а затем в Ливию существенно повысила концентрацию радикалов до критического уровня. В МИД добавили, что Россия привержена договоренностям «астанинской тройки» и продолжит координацию с Турцией и Ираном для достижения безопасности и стабильности в Сирии.

При этом в ведомстве не сообщили о количестве погибших российских специалистов в Сирии.

Ранее СМИ сообщили о гибели в Сирии четверых российских спецназовцев. Сообщалось, что это произошло 1 февраля.











