СМИ: В Сирии погибли четверо российских спецназовцев

Четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России убиты в Сирии, сообщает издание Baza. По его данным, автомобиль, в котором находились спецназовцы, подорвался на фугасе в районе Алеппо, затем бойцы были убиты боевиками.

Издание также приводит звания, имена и первые буквы фамилий убитых: майор Руслан Г., майор Булат А., капитан Дмитрий М. и лейтенант Всеволод Т.

Накануне о гибели четверых сотрудников ФСБ в Сирии сообщил Telegram-канал «Канал специального назначения». По его информации, это произошло в ходе минометного обстрела. Позднее в воскресенье канал REVERSE SIDE OF THE MEDAL опубликовал фотографии с именами погибших россиян. Среди убитых: майор Булат Ахматьянов и лейтенант Всеволод Трофимов (управление С ЦСН ФСБ), майор Дмитрий Минов и капитан Руслан Гимадиев (управление К ЦСН). Указывается, что они погибли в субботу, 1 февраля.

ФСБ или Минобороны РФ ничего о гибели российских бойцов не сообщали.

Ранее сообщалось, что 30-35 сирийских военных были убиты ответным авиаударом турецкой армии после артобстрела правительственных войск Сирии в зоне деэскалации в Идлибе, в резултате которого погибли четверо турецких военных и девять получили ранения. Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в эфире НСН объяснил заявление президента Турции Реджепа Эрдогана об авиаударе по сирийской армии.







