МИД РФ считает санкции ЕС из-за ситуации с Навальным незаконными
МИД России назвал неприемлемыми принятые Евросоюзом санкции в отношении ряда россиян в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства.
В сообщении отмечается, что ограничительные меры приняты незаконно, «под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином А.Навальным».
В МИД напомнили, что никаких доказательств по этому делу представлено не было. Там считают, что санкции были приняты «в обстановке спешки и скрытности», передает RT.
Накануне ФСБ назвала провокацией расследование оппозиционера Навального, в ходе которого он якобы позвонил своему отравителю и получил подтверждение о спланированном покушении на него со стороны властей.
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