МИД РФ считает санкции ЕС из-за ситуации с Навальным незаконными

МИД России назвал неприемлемыми принятые Евросоюзом санкции в отношении ряда россиян в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

В сообщении отмечается, что ограничительные меры приняты незаконно, «под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином А.Навальным».