МИД РФ считает санкции ЕС из-за ситуации с Навальным незаконными

МИД России назвал неприемлемыми принятые Евросоюзом санкции в отношении ряда россиян в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

В сообщении отмечается, что ограничительные меры приняты незаконно, «под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином А.Навальным».

МИД России вызвал дипломатов европейских стран из-за санкций

В МИД напомнили, что никаких доказательств по этому делу представлено не было. Там считают, что санкции были приняты «в обстановке спешки и скрытности», передает RT.

Накануне ФСБ назвала провокацией расследование оппозиционера Навального, в ходе которого он якобы позвонил своему отравителю и получил подтверждение о спланированном покушении на него со стороны властей.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции ЕСАлексей Навальный
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры