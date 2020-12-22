МИД России вызвал дипломатов европейских стран из-за санкций

Министерство иностранных дел РФ пригласило несколько европейских дипломатов после решения Евросоюза о санкциях в отношении России из-за инцидента с политиком Алексеем Навальным, пишет РИА «Новости».

Сообщается, что к зданию МИД прибыли посол Франции Пьер Леви, постоянный заместитель посла ФРГ Беате Гжески и представитель посольства Швеции.

Европейские государства ввели в отношении России санкции после того, как Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), ссылаясь на результаты лабораторий Швеции, Франции и Германии подтвердила, что Навальный был отравлен запрещенным Конвенцией ОЗХО нервно-паралитическим веществом на территории России.

Навальный был госпитализирован в одну из Омских больниц после экстренной посадки самолета, направлявшегося из Томска в Москвы. Позже он был доставлен в клинику Charité в Берлине, где прошел реабилитацию.