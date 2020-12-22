МИД России вызвал дипломатов европейских стран из-за санкций
Министерство иностранных дел РФ пригласило несколько европейских дипломатов после решения Евросоюза о санкциях в отношении России из-за инцидента с политиком Алексеем Навальным, пишет РИА «Новости».
Сообщается, что к зданию МИД прибыли посол Франции Пьер Леви, постоянный заместитель посла ФРГ Беате Гжески и представитель посольства Швеции.
Европейские государства ввели в отношении России санкции после того, как Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), ссылаясь на результаты лабораторий Швеции, Франции и Германии подтвердила, что Навальный был отравлен запрещенным Конвенцией ОЗХО нервно-паралитическим веществом на территории России.
Навальный был госпитализирован в одну из Омских больниц после экстренной посадки самолета, направлявшегося из Томска в Москвы. Позже он был доставлен в клинику Charité в Берлине, где прошел реабилитацию.
МИД РФ неоднократно заявлял о том, что Германия не предоставила ответ на запрос о правовой помощи для расследования инцидента с оппозиционным политиком. Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр 10 декабря сообщил, что на формирование ответа может понадобиться от нескольких месяцев до двух лет.
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