В ФСБ назвали провокацией расследование Навального о покушении на него

В ФСБ назвали это расследование «провокацией», направленной на дискредитацию российских органов безопасности. По мнению ФСБ, в организацию этой «провокации» были вовлечены иностранные спецслужбы. В ведомстве отметили, что подмена номера является известным приемом зарубежных спецслужб, который ранее неоднократно применялся в «антироссийских акциях».



Навальный утверждает, что позвонил сотруднику ФСБ и в разговоре узнал причины "провала операции по собственному убийству».

