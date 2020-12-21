В ФСБ назвали провокацией расследование Навального о покушении на него
Федеральная служба безопасности прокомментировала расследование оппозиционера Алексея Навального, в ходе которого он якобы получил подтверждение о спланированном покушении на него со стороны властей. Об этом сообщает РИА Новости.
В ФСБ назвали это расследование «провокацией», направленной на дискредитацию российских органов безопасности. По мнению ФСБ, в организацию этой «провокации» были вовлечены иностранные спецслужбы. В ведомстве отметили, что подмена номера является известным приемом зарубежных спецслужб, который ранее неоднократно применялся в «антироссийских акциях».
Навальный утверждает, что позвонил сотруднику ФСБ и в разговоре узнал причины "провала операции по собственному убийству».
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