В ФСБ назвали провокацией расследование Навального о покушении на него

Федеральная служба безопасности прокомментировала расследование оппозиционера Алексея Навального, в ходе которого он якобы получил подтверждение о спланированном покушении на него со стороны властей. Об этом сообщает РИА Новости.

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В ФСБ назвали это расследование «провокацией», направленной на дискредитацию российских органов безопасности. По мнению ФСБ, в организацию этой «провокации» были вовлечены иностранные спецслужбы. В ведомстве отметили, что подмена номера является известным приемом зарубежных спецслужб, который ранее неоднократно применялся в «антироссийских акциях».

Навальный утверждает, что позвонил сотруднику ФСБ и в разговоре узнал причины "провала операции по собственному убийству».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей НавальныйФСБ
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