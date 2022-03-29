МИД РФ призвало Польшу разблокировать движение грузовиков на границе

Министерство иностранных дел РФ призывает Польшу нормализовать движение грузовых автомобилей, направляющихся из России в Польшу через пограничный переход Корощин. На недопустимость блокирования автотранспорта было указано послу Польши в Москве Кшиштофу Краевскому, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, в последнее время российское дипведомство получает большое количество обращений от грузоперевозчиков, которые сообщают о противоправных ограничениях передвижения российских машин, передаёт ТАСС.

Официальный представитель МИД уточнила, что после принятых мер, на некоторое время ситуация улучшалась, но сейчас ситуация вновь становится напряженной.