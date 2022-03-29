МИД РФ призвало Польшу разблокировать движение грузовиков на границе

Министерство иностранных дел РФ призывает Польшу нормализовать движение грузовых автомобилей, направляющихся из России в Польшу через пограничный переход Корощин. На недопустимость блокирования автотранспорта было указано послу Польши в Москве Кшиштофу Краевскому, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, в последнее время российское дипведомство получает большое количество обращений от грузоперевозчиков, которые сообщают о противоправных ограничениях передвижения российских машин, передаёт ТАСС.

Официальный представитель МИД уточнила, что после принятых мер, на некоторое время ситуация улучшалась, но сейчас ситуация вновь становится напряженной.

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«Сейчас, опять же стараниями митингующих, которые блокируют проезд при фактическом бездействии польских властей, очереди из фур растянулись на многие километры, причем речь не только об автопоездах с российскими и белорусскими автономерами, но и в общем-то о любом грузовом транспорте, который движется из Польши в сторону Белоруссии и России», - уточнила Захарова и заверила в том, что Россия делает все возможное для разрешения этой ситуации.

Ранее Следственный комитет Белоруссии сообщил о том, что вооруженные люди на Украине отобрали у белорусских водителей фуры с грузом на 200 тысяч евро.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:ГраницаГрузовикиПольшаМИД РФ
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