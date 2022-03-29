МИД РФ призвало Польшу разблокировать движение грузовиков на границе
Министерство иностранных дел РФ призывает Польшу нормализовать движение грузовых автомобилей, направляющихся из России в Польшу через пограничный переход Корощин. На недопустимость блокирования автотранспорта было указано послу Польши в Москве Кшиштофу Краевскому, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, в последнее время российское дипведомство получает большое количество обращений от грузоперевозчиков, которые сообщают о противоправных ограничениях передвижения российских машин, передаёт ТАСС.
Официальный представитель МИД уточнила, что после принятых мер, на некоторое время ситуация улучшалась, но сейчас ситуация вновь становится напряженной.
«Сейчас, опять же стараниями митингующих, которые блокируют проезд при фактическом бездействии польских властей, очереди из фур растянулись на многие километры, причем речь не только об автопоездах с российскими и белорусскими автономерами, но и в общем-то о любом грузовом транспорте, который движется из Польши в сторону Белоруссии и России», - уточнила Захарова и заверила в том, что Россия делает все возможное для разрешения этой ситуации.
Ранее Следственный комитет Белоруссии сообщил о том, что вооруженные люди на Украине отобрали у белорусских водителей фуры с грузом на 200 тысяч евро.
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