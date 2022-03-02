На Украине у белорусских водителей отобрали фуры с грузом на €200 тысяч
Вооруженные люди на Украине отобрали у белорусских водителей фуры с грузом на 200 тысяч евро. Об этом сообщает Следственный комитет Белоруссии.
По данным ведомства, 24 февраля на въезде на территорию таможенного поста «Доманово» в Ратновском районе Волынской области Украины у белорусских водителей забрали пять седельных тягачей с полуприцепами.
«Во время стоянки к водителям подошли вооруженные огнестрельным оружием люди в форменном обмундировании без отличительных знаков, которые потребовали выйти из транспортных средств, оставить ключи в салонах автомобилей и продемонстрировать перевозимый груз. После, они, под угрозой применения оружия, заставили водителей покинуть территорию Украины, оставив машины», — говорится в сообщении в Telegram-канале белорусского СК.
Стоимость похищенного имущества составляет не менее 200 тысяч евро. Вернувшись в Белоруссию, потерпевшие обратились в органы внутренних дел. Главное управление по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции СК возбудило уголовное дело по статье «Разбой, с целью завладения имуществом в особо крупном размере». Правоохранители проводят следственные действия и устанавливают обстоятельства произошедшего.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru