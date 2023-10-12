МИД РФ подтвердил гибель четырех россиян в результате боевых действий в Израиле

Четыре гражданина России погибли в результате боевых действий на юге Израиля, сообщает МИД РФ.

В заявлении ведомства уточняется, что у погибших также было и израильское гражданство.

Новость дополняется...

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: www.vedomosti.ru
ТЕГИ:ПогибшиеРоссиянеМИД РФИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры