Российский посол посоветовал согражданам покинуть Израиль

Посол России в Израиле Анатолий Викторов порекомендовал согражданам не дожидаться дальнейшего обострения обстановки и призвал их воспользоваться регулярными рейсами. Его слова приводит ТАСС.

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При этом он отметил, что сотрудники посольства готовы к эвакуации при необходимости, однако на данный момент ее нет.

Викторов также призвал к запуску «переговорного прямого палестино-израильского процесса» во избежание дальнейшей эскалации конфликта в регионе.

Ранее днем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил возможное признание ХАМАС террористической организацией. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Ариэль Спорн
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