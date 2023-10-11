Российский посол посоветовал согражданам покинуть Израиль

При этом он отметил, что сотрудники посольства готовы к эвакуации при необходимости, однако на данный момент ее нет.

Викторов также призвал к запуску «переговорного прямого палестино-израильского процесса» во избежание дальнейшей эскалации конфликта в регионе.

Ранее днем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил возможное признание ХАМАС террористической организацией. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

