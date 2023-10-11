Российский посол посоветовал согражданам покинуть Израиль
Посол России в Израиле Анатолий Викторов порекомендовал согражданам не дожидаться дальнейшего обострения обстановки и призвал их воспользоваться регулярными рейсами. Его слова приводит ТАСС.
При этом он отметил, что сотрудники посольства готовы к эвакуации при необходимости, однако на данный момент ее нет.
Викторов также призвал к запуску «переговорного прямого палестино-израильского процесса» во избежание дальнейшей эскалации конфликта в регионе.
Ранее днем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил возможное признание ХАМАС террористической организацией. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru