МИД РФ объяснил, чем чреват иск Нидерландов в ЕСПЧ из-за MH17

Решение властей Нидерландов обратиться с иском к России в Европейский суд по правам человека в связи с катастрофой малайзийского Boeing под Донецком в 2014 году может стать ещё одним ударом по отношениям между двумя странами. С там комментарием выступила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Кроме того, по её словам, такой шаг Амстердама может привести к дальнейшей политизации процесса и осложнит поиск истинных причин катастрофы в небе над Донбассом. В заявлении МИД Нидерландов говорится, что таким шагом будет оказана поддержка индивидуальным искам родственников жертв авиакатастрофы.