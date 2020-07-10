МИД РФ объяснил, чем чреват иск Нидерландов в ЕСПЧ из-за MH17

Решение властей Нидерландов обратиться с иском к России в Европейский суд по правам человека в связи с катастрофой малайзийского Boeing под Донецком в 2014 году может стать ещё одним ударом по отношениям между двумя странами. С там комментарием выступила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Кроме того, по её словам, такой шаг Амстердама может привести к дальнейшей политизации процесса и осложнит поиск истинных причин катастрофы в небе над Донбассом. В заявлении МИД Нидерландов говорится, что таким шагом будет оказана поддержка индивидуальным искам родственников жертв авиакатастрофы.

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Захарова подчеркнула, что Голландия с самого заняла позицию одностороннего обвинения России в крушении рейса МН17. В этом контексте, по её словам, не принимались к рассмотрению все данные, доказательства и экспертные оценки, которые противоречили данному подходу.

До этого Россия неоднократно отвергала все обвинения в свой адрес и характеризовала действия международной следственной группы как предвзятые. Суд по делу о катастрофе Амстердам хочет начался в Нидерландах в марте этого года. По нему проходят трое россиян - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. На процессе присутствует только Пулатов.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:НидерландыМария ЗахароваКрушение Boeing
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