«Телега впереди лошади»: Голландия решила судиться с Россией из-за MH17

Власти Нидерландов подадут в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России в связи с уничтожением в 2014 году лайнера Boeing 777, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Глава МИД Нидерландов Стеф Блок назвал это решение шагом к восстановлению справедливости в отношении почти трехсот погибших при крушении лайнера Malaysia Airlines.

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов в эфире НСН высказал предположение, что Нидерланды поторопились с таким иском. Он заявил, что сначала стоит дождаться окончания разбирательства по уголовному делу.