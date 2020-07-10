«Телега впереди лошади»: Голландия решила судиться с Россией из-за MH17
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов в эфире НСН предложил, зачем власти Голландии решили судиться с властями России из-за сбитого в Донбассе Boeing-777.
Власти Нидерландов подадут в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России в связи с уничтожением в 2014 году лайнера Boeing 777, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Глава МИД Нидерландов Стеф Блок назвал это решение шагом к восстановлению справедливости в отношении почти трехсот погибших при крушении лайнера Malaysia Airlines.
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов в эфире НСН высказал предположение, что Нидерланды поторопились с таким иском. Он заявил, что сначала стоит дождаться окончания разбирательства по уголовному делу.
«Да, в ЕСПЧ рассматриваются межгосударственные дела. Это бывает редко, но это возможно. Такое дело неизбежно будет носить политический характер, я затрудняюсь предсказать какой-либо исход. Голландские власти, как мне кажется, в этом деле ставят телегу впереди лошади, для начала надо было бы разобраться с уголовным делом, слушания которого сейчас началось. И только после того, как какие-то вердикты будут вынесены, они вступят в силу, будет ясна вся картина произошедшего, можно будет говорить уже о каких-то других разбирательствах», - отметил он.
Международная Совместная следственная группа в 2018 году сообщила, что ЗРК «Бук», из которого был сбит самолет над Донбасом, принадлежал российской армии, а именно 53-й зенитной ракетной бригаде. Москва свою причастность к катастрофе лайнера отрицает.
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