МИД РФ: контакты с Украиной после разрыва дипотношений возможны

Отмечается, что решение приняла Украина, и она имеет на это полное право. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Первого канала», Москва присутствует на международных площадках.

«Не могу сказать, что какие-то отсутствуют возможности для контактов», — сказала дипломат.

Вопрос в том, хотят ли на Украине какого-либо диалога и что станет его темой.

Ранее Захарова сообщила, что посольству и гражданам Украины в России ничего не угрожает. В то же время, дипломат отметила, что при эвакуации российской дипмиссии возникла реальная опасность для жизни.

