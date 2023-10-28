Израиль готов пропустить в Газу грузовики с гумпомощью

Израиль пропустит на юг сектора Газа грузовые автомобили с гуманитарной помощью из медикаментов, продуктов и питьевой воды, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари на брифинге 28 октября.

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«Израиль разрешит грузовикам с едой, водой и лекарствами прибыть в сектор Газа в субботу», - заявил он.

Хагари заявил, что в настоящий момент идет проверка гуманитарного каравана из десяти грузовиков.

Представитель Армии обороны Израиля снова призвал жителей северной части сектора Газа перебраться на юг анклава, чтобы получать гуманитарную помощь.

Ранее замглавы Росгвардии по Донецкой народной республике Александр Ходаковский также заявил, что кроме ползучей войны в секторе Газа перед арабским миром стоит и гуманитарный вызов. Речь идет о готовности стран «недружественного Израилю пояса» принять к себе гражданское население сектора Газа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Тарек Алиян
ТЕГИ:ВоенныеИзраильГуманитарная ПомощьСектор Газа

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