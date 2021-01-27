МИД: РФ и США договорились продлить ДСНВ-3 на условиях Москвы
Россия и США договорились о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на условиях Москвы. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он уточнил, что решение принято на пять лет «без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было "довесков "».
Накануне состоялся телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, в котором они договорились о продлении договора СНВ. Белый дом сообщил, что главы государств поручили своим сотрудникам приложить все усилия для того, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля (срок, когда истекает действие ДСНВ).
Путин внес в Госдуму проект закона о ратификации соглашения о продлении договора на пять лет, до 5 февраля 2026 года.
Доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин в беседе с Ura.ru высказал мнение, что на форуме в Давосе 27 января российский и американский президенты могут сделать новые заявления о конкретных шагах по поводу продления договора СНВ-3 и изменения его условий.
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