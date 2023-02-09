Захарова ответила на слова Моравецкого про «экзистенциальную угрозу»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала заявления премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что конфликт на Украине - это «экзистенциальная угроза» для Польши и Европы, частью «дикой ненависти».

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Она также отметила, что «злоба» польского премьера работает «на ваше поражение».

Ранее Моравецкий в интервью газете Corriere della Sera заявил, что Польша считает конфликт на Украине экзистенциальной угрозой для себя и для Европы. По его словам, победа над Россией на Украине стала «делом государственной важности», отмечает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияПольшаМария Захарова
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