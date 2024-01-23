Советник Нетаньяху: Израиль рассматривает разные варианты прекращения огня
Израиль рассматривает разные варианты прекращения огня в Газе на некоторое время. Такое заявление сделал советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман в разговоре с РБК.
Он отметил, что ни о каком перемирии речь не идет. По словам Гендельмана, Израиль продолжает оказывать военное давление на палестинское движение ХАМАС для скорейшего освобождения всех заложников.
Ранее, 22 января, портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что израильские власти предложили ХАМАС приостановить боевые действия в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. По информации издания, Израиль направил соответствующее предложение через египетских и катарских посредников, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru