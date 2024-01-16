МИД Пакистана заявил о гибели двух детей в результате удара Ирана
Двое несовершеннолетних погибли в результате удара Вооруженных сил Ирана по территории Пакистана, заявили в Министерстве иностранных дел страны.
МИД Пакистана выступил с решительным осуждением удара и счел атаку нарушением своего суверенитета. Ведомство пригрозило Тегерану серьезными последствиями.
Иран 16 января нанес ракетные удары по расположению террористической группировки «Джейш аль-Адль». По данным агентства Tashim, атаку провел Корпус стражей исламской революции (КСИР).
Ранее во вторник Иран нанес удар баллистическими ракетами по базе террористов в Сирии. Тегеран заявил, что группировка причастна к теракту в городе Керман 3 января, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД Пакистана заявил о гибели двух детей в результате удара Ирана
- Журова назвала странными жалобы футболиста «Зенита» на рост цен
- В Таганский суд Москвы поступил коллективный иск к Ивлеевой и МТС
- Карим Бензема подал в суд на главу МВД Франции за клевету
- Tashim: США эвакуируют свою военную базу в Сирии
- Американский журнал посчитал Андрея Тарковского польским режиссером
- Шиитские группировки Ирака нанесли ракетный удар по центру Израиля
- Турецкие экспортеры заявили о проблемах с проведением платежей с РФ
- Попова спрогнозировала падение заболеваемости гриппом через три недели
- Столтенберг назвал конфликт на Украине войной на истощение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru