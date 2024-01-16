МИД Пакистана заявил о гибели двух детей в результате удара Ирана

Двое несовершеннолетних погибли в результате удара Вооруженных сил Ирана по территории Пакистана, заявили в Министерстве иностранных дел страны.

Иран нанес удар по террористической группировке в Пакистане

МИД Пакистана выступил с решительным осуждением удара и счел атаку нарушением своего суверенитета. Ведомство пригрозило Тегерану серьезными последствиями.

Иран 16 января нанес ракетные удары по расположению террористической группировки «Джейш аль-Адль». По данным агентства Tashim, атаку провел Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Ранее во вторник Иран нанес удар баллистическими ракетами по базе террористов в Сирии. Тегеран заявил, что группировка причастна к теракту в городе Керман 3 января, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: travelask.ru
ТЕГИ:ТеррористыПакистанИран

Горячие новости

Все новости

партнеры