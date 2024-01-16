Иран нанес удар по террористической группировке в Пакистане

Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удар по территории Пакистана, сообщают СМИ.

ООН призвала прекратить удары по территории Ирака

Отмечается, что удар нанесен по месту расположения одной из террористических группировок. Информации о числе погибших и пострадавших нет.

КСИР 16 января сообщил об ударе баллистическими ракетами по базе террористов в Сирии. В Тегеране заявили, что группировка причастна к теракту в городе Керман у могилы генерала Касема Сулеймани.

Взрывы у кладбища, где похоронен генерал, произошли 3 января. Жертами теракта стали 89 человек, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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