Иран нанес удар по террористической группировке в Пакистане
16 января 202420:53
Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удар по территории Пакистана, сообщают СМИ.
Отмечается, что удар нанесен по месту расположения одной из террористических группировок. Информации о числе погибших и пострадавших нет.
КСИР 16 января сообщил об ударе баллистическими ракетами по базе террористов в Сирии. В Тегеране заявили, что группировка причастна к теракту в городе Керман у могилы генерала Касема Сулеймани.
Взрывы у кладбища, где похоронен генерал, произошли 3 января. Жертами теракта стали 89 человек, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru