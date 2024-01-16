Иран нанес удар по террористической группировке в Пакистане

Отмечается, что удар нанесен по месту расположения одной из террористических группировок. Информации о числе погибших и пострадавших нет.

КСИР 16 января сообщил об ударе баллистическими ракетами по базе террористов в Сирии. В Тегеране заявили, что группировка причастна к теракту в городе Керман у могилы генерала Касема Сулеймани.

Взрывы у кладбища, где похоронен генерал, произошли 3 января. Жертами теракта стали 89 человек, напоминает «Радиоточка НСН».

