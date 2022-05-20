МИД КНР: Пекин против попыток изолировать отдельные страны

Власти КНР выступают против попыток изолировать отдельные страны, под каким бы то ни было предлогом, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра иностранных дел Китая Ван И.

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«Китай призывает НАТО и ЕС начать всеобъемлющий диалог с Россией», — сообщил он.

Глава китайской дипломатии выразил уверенность в том, что «менталитет холодной войны», а также «блоковое противостояние и политика грубой силы» являются серьезной угрозой безопасности во всем мире.

Министр также подчеркнул, что попытки достичь абсолютной и единоличной безопасности за счет безопасности других в современных реалиях приведут только к новым конфликтам и рискам.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что страна готова к сотрудничеству с зарубежными партнерами и не планирует изолироваться. По его убеждению, в мире сейчас ни одну страну нельзя «жестко изолировать».

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ФОТО: РИА Новости
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