МИД КНР: Пекин против попыток изолировать отдельные страны

«Китай призывает НАТО и ЕС начать всеобъемлющий диалог с Россией», — сообщил он.

Глава китайской дипломатии выразил уверенность в том, что «менталитет холодной войны», а также «блоковое противостояние и политика грубой силы» являются серьезной угрозой безопасности во всем мире.

Министр также подчеркнул, что попытки достичь абсолютной и единоличной безопасности за счет безопасности других в современных реалиях приведут только к новым конфликтам и рискам.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что страна готова к сотрудничеству с зарубежными партнерами и не планирует изолироваться. По его убеждению, в мире сейчас ни одну страну нельзя «жестко изолировать».

