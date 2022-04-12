Путин опроверг мнение об изоляции России от мира

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что страна готова к сотрудничеству с зарубежными партнерами и не планирует изолироваться. Об этом сообщает ТАСС.

Путин напомнил, что в мире сейчас ни одну страну нельзя «жестко изолировать», тем более такую огромную страну, как Россия. При этом президент выразил готовность к работе только с теми партнерами, которые сами стремятся взаимодействовать с РФ.

Ранее Путин прибыл совместно с белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодром Восточный в Амурской области. Там он встретился с работниками космической отрасли.

Ожидается, что Путин и Лукашенко обсудят российско-белорусское сотрудничество, а также конфликт на Украине.

