Путин опроверг мнение об изоляции России от мира
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что страна готова к сотрудничеству с зарубежными партнерами и не планирует изолироваться. Об этом сообщает ТАСС.
Путин напомнил, что в мире сейчас ни одну страну нельзя «жестко изолировать», тем более такую огромную страну, как Россия. При этом президент выразил готовность к работе только с теми партнерами, которые сами стремятся взаимодействовать с РФ.
Ранее Путин прибыл совместно с белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодром Восточный в Амурской области. Там он встретился с работниками космической отрасли.
Ожидается, что Путин и Лукашенко обсудят российско-белорусское сотрудничество, а также конфликт на Украине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 855 / сут.
Умерли
372 тыс.+248 / сут.
Выздоровели
17,2 млн+26 755 / сут.
- В НАК сообщили о фактах вербовки неонацистами молодежи в Сибири
- Мурашко: Поток на плановые медосмотры в России восстановлен
- Российских дипломатов обязали покинуть Хорватию до 25 апреля
- На Восточном началась встреча Путина и Лукашенко
- Подачу российского газа в Армению временно приостановили
- Путин заявил, что задачи спецоперации на Украине будут выполнены
- ФСБ задержала сторонника «Правого сектора»*, который мог готовить диверсии в Подмосковье
- Путин: Россия возобновит лунную программу
- В Верховной раде предложили запретить российскую музыку
- Экс-президент Франции Саркози рассказал, за кого будет голосовать на выборах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru