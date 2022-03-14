МИД Китая опроверг сообщения о запросе Россией военной помощи

Сообщения американской стороны о том, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь, не соответствуют действительности. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

США пригрозили Китаю «последствиями» за поддержку России

Ранее в СМИ появилась информация о якобы имевшей место просьбе Москвы к Пекину о предоставлении военной техники после начала спецоперации на Украине.

«Соответствующие сообщения, распространяемые американской стороной, являются ложной информацией», — цитирует Чжао Лицзяня ТАСС.

Между тем советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пригрозил принять меры в отношении Китая за поддержку РФ. По словам политика, Пекин ожидают последствия, если страна попытается «компенсировать России ее экономические потери», сообщает телеканал «360».

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ФОТО: pixabay.com
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