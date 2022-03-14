МИД Китая опроверг сообщения о запросе Россией военной помощи

Ранее в СМИ появилась информация о якобы имевшей место просьбе Москвы к Пекину о предоставлении военной техники после начала спецоперации на Украине.

«Соответствующие сообщения, распространяемые американской стороной, являются ложной информацией», — цитирует Чжао Лицзяня ТАСС.

Между тем советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пригрозил принять меры в отношении Китая за поддержку РФ. По словам политика, Пекин ожидают последствия, если страна попытается «компенсировать России ее экономические потери», сообщает телеканал «360».

