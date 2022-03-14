МИД Китая опроверг сообщения о запросе Россией военной помощи
Сообщения американской стороны о том, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь, не соответствуют действительности. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее в СМИ появилась информация о якобы имевшей место просьбе Москвы к Пекину о предоставлении военной техники после начала спецоперации на Украине.
«Соответствующие сообщения, распространяемые американской стороной, являются ложной информацией», — цитирует Чжао Лицзяня ТАСС.
Между тем советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пригрозил принять меры в отношении Китая за поддержку РФ. По словам политика, Пекин ожидают последствия, если страна попытается «компенсировать России ее экономические потери», сообщает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+41 055 / сут.
Умерли
361 тыс.+533 / сут.
Выздоровели
15,6 млн+105 тыс. / сут.
- Летчик российского Су-25 смог посадить самолет после попадания украинской ракеты
- ДНР: В Донецке погибли 20 человек при атаке ВСУ по Донецку
- Сборную России по теннису отстранили от участия в Кубке Дэвиса
- Глава Евросовета предупредил о новых санкциях ЕС для давления на Россию
- Россиян предупредили об изменении цен на памперсы и стиральные порошки
- В Донецке при падении ракеты «Точка-У» в Донецке погибли минимум три человека
- В Госдуме не исключили очное проведение акции «Бессмертный полк»
- Концерн Bridgestone приостановит деятельность в России
- СМИ: Россия и Индия могут перейти на расчеты в рублях и рупиях
- В центре Донецка сбили украинскую ракету «Точка-У»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru