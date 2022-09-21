Лавров в рамках своей программы в ООН встретится с главами МИД ОДКБ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров начнет свою программу в ООН со встречи с коллегами из стран ОДКБ. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Лавров прибыл в США для участия в ГА ООН

«Она [программа] начинается с традиционной для политической недели встречи, которую проводят министры иностранных дел ОДКБ», — рассказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Ранее Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН, напоминает Ura.ru. Глава МИД России планирует провести около 20 встреч с лидерами и министрами разных стран, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИДОДКБГенассамблея ООНМария ЗахароваСергей Лавров
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