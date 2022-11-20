МИД Китая еще раз указал на тайваньский вопрос как красную линию в отношениях с США
Китайский МИД напомнил, что тайваньский вопрос остается красной линией в отношениях Пекина и Вашингтона, о чем заявлял китайский лидер Си Цзиньпин президенту США Джо Байдену.
«Председатель Си Цзиньпин всесторонне и систематически разъяснил происхождение тайваньского вопроса и принципиальную позицию Китая», — подчеркнул МИД Китая в официальном заявлении.
Си Цзиньпин «четко указал», что тайваньский вопрос является «ядром основных интересов Китая» и «первой красной линией, которую нельзя пересекать», отмечает ТАСС.
Ранее Китай впервые продемонстрировал сверхзвуковую противокорабельную ракету, чтобы предупредить Вашингтон не мешать планам по вопросу Тайваня, пишет газета South China Morning Post.
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