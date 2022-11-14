Джо Байден призвал не допустить конфликта между США и Китаем
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит «энергично конкурировать» с Пекином, сообщает пресс-служба Белого дома.
В сообщении говорится, что американский лидер разъяснил, что имеет ввиду, в том числе, «инвестирования в источники силы внутри страны и путём объединения усилий с союзниками и партнёрами по всему миру».
В ходе состоявшейся на саммите G20 в Индонезии встречи с председателем КНР Си Цзиньпинем Байден добавил, что это соперничество не должно перерасти в конфликт.
«Президент Байден повторил, что это соперничество не должно перерасти в конфликт, и подчеркнул, что США и КНР должны ответственно управлять конкуренцией и поддерживать открытыми линии связи», - говорится в заявлении американской администрации.
Ранее Си Цзиньпин заявил, что тайваньский вопрос является «сердцевиной коренных интересов Китая» и отметил, что это та самая красная линия в отношениях Пекина и Вашингтона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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