Джо Байден призвал не допустить конфликта между США и Китаем

В сообщении говорится, что американский лидер разъяснил, что имеет ввиду, в том числе, «инвестирования в источники силы внутри страны и путём объединения усилий с союзниками и партнёрами по всему миру».

В ходе состоявшейся на саммите G20 в Индонезии встречи с председателем КНР Си Цзиньпинем Байден добавил, что это соперничество не должно перерасти в конфликт.

«Президент Байден повторил, что это соперничество не должно перерасти в конфликт, и подчеркнул, что США и КНР должны ответственно управлять конкуренцией и поддерживать открытыми линии связи», - говорится в заявлении американской администрации.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что тайваньский вопрос является «сердцевиной коренных интересов Китая» и отметил, что это та самая красная линия в отношениях Пекина и Вашингтона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».