СМИ: Китай показал сверхзвуковую ракету, чтобы предупредить США

Китай впервые продемонстрировал сверхзвуковую противокорабельную ракету, чтобы предупредить Вашингтон не мешать планам по вопросу Тайваня, пишет газета South China Morning Post.

Эксперты подчеркивают, что это сигнал исключительно для Вашингтона, а не для Тайбэя, так как тайваньские ВС не могут противостоять такому оружию.

Издание отмечает, что оружие похоже на российскую гиперзвуковую ракету воздушного базирования «Кинжал».

Ранее Евродепутаты заявили, что странам Европы надо дать России реалистичный ответ на гиперзвуковые угрозы, которые представляют собой ракеты «Кинжал» и «Циркон», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

