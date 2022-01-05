В МИД РФ призвали россиян не посещать людные места в Казахстане

В МИДе подчеркнули, что в связи со сложной обстановкой в республике россиянам стоит по возможности оставаться в гостиницах и следить за сообщениями загранучреждений и МИД РФ.

Несанкционированные митинги в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей за литр). Протесты не утихают до сих пор. В разных районах Алма-Аты действуют мародеры: ломают банкоматы и врываются в офисы. МВД Казахстана призывает граждан не поддаваться на провокации мародеров.

