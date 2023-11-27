Глава МО Израиля анонсировал боевые действия на всей территории сектора Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после окончания перемирия будет вести бои на всей территории сектора Газа, заявил глава военного ведомства страны Йоав Галант. Его слова приводит The Times of Israel.
Министр обороны предупредил, что армия Израиля будет действовать «с прежней мощью и даже более». Он отметил, что операции вооруженных сил страны распространяться на весь сектор Газа.
Галант полагает, что боевики палестинского движения ХАМАС будут оказывать более серьезное сопротивление.
Четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 24 ноября. В понедельник палестинское движение объявило о продлении соглашения на два дня, сообщает «Радиоточка НСН».
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