Глава МО Израиля анонсировал боевые действия на всей территории сектора Газа

Министр обороны предупредил, что армия Израиля будет действовать «с прежней мощью и даже более». Он отметил, что операции вооруженных сил страны распространяться на весь сектор Газа.

Галант полагает, что боевики палестинского движения ХАМАС будут оказывать более серьезное сопротивление.

Четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 24 ноября. В понедельник палестинское движение объявило о продлении соглашения на два дня, сообщает «Радиоточка НСН».

