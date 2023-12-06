МИД: Из сектора Газа удалось вывезти 898 россиян и членов их семей

По словам дипломата, с 12 ноября из анклава были вывезены 898 человек.

«Из них в Россию прибыли 883 человека из около 1100 обратившихся за помощью», — подчеркнула Захарова.

Российские дипмиссии продолжают работу для эвакуации соотечественников и их семей.

Ранее в Москву прибыла очередная группа из 120 россиян, эвакуированных из Газы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

