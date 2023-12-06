МИД: Из сектора Газа удалось вывезти 898 россиян и членов их семей
6 декабря 202312:39
Около 900 россиян и членов их семей вывезли из сектора Газа за неполный месяц. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам дипломата, с 12 ноября из анклава были вывезены 898 человек.
«Из них в Россию прибыли 883 человека из около 1100 обратившихся за помощью», — подчеркнула Захарова.
Российские дипмиссии продолжают работу для эвакуации соотечественников и их семей.
Ранее в Москву прибыла очередная группа из 120 россиян, эвакуированных из Газы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru