МИД России обсудил с ХАМАС освобождение заложников
Министерство иностранных дел РФ заявило, что в Москву прибыл член политбюро исламского движения сопротивления ХАМАС Абу Марзук.
В пресс-службе ведомства сообщили, что на встрече с ним обсуждались немедленное освобождение находящихся в секторе Газа иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа, а также эвакуация россиян и граждан других стран из зоны конфликта.
«Подтверждена российская неизменная позиция в пользу реализации известных решений международного сообщества, включая соответствующие резолюции СБ и ГА ООН, предполагающие создание суверенного палестинского государства в границах 1967 года», - подчеркнули в МИД.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сложившаяся в зоне палестино-израильского конфликта ситуация не позволяет говорить о какой-то детальной информации о попавших в заложники к ХАМАС россиянах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru