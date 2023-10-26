МИД России обсудил с ХАМАС освобождение заложников

В пресс-службе ведомства сообщили, что на встрече с ним обсуждались немедленное освобождение находящихся в секторе Газа иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа, а также эвакуация россиян и граждан других стран из зоны конфликта.

«Подтверждена российская неизменная позиция в пользу реализации известных решений международного сообщества, включая соответствующие резолюции СБ и ГА ООН, предполагающие создание суверенного палестинского государства в границах 1967 года», - подчеркнули в МИД.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сложившаяся в зоне палестино-израильского конфликта ситуация не позволяет говорить о какой-то детальной информации о попавших в заложники к ХАМАС россиянах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

