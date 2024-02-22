МИД Гвинеи вызвал посла РФ из-за публикации рекомендации россиянам
Посла России в Гвинее Алексея Попова вызвали в МИД страны из-за публикации диппредставительством рекомендации к гражданам РФ о соблюдении особой бдительности. Об этом пишет портал Guinee 360.
Ранее президент Гвинеи на переходный период Мамади Думбуя подписал указ о роспуске правительства. В тот же день посольство РФ разместило обращенную к россиянам рекомендацию соблюдать бдительность в связи с решением главы республики и не покидать место жительства до нормализации ситуации.
Как отметил российский посол, рекомендация предназначалась для находившихся на территории Гвинеи граждан РФ и была опубликована только на русском языке. Однако в Сети появились ложные переводы обращения.
По словам генерального секретаря гвинейского МИД Кабеле Сумы, республика приняла разъяснения российского дипломата.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru