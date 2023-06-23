Путин сменил послов России в Гвинее и Мьянме

Президент Владимир Путин сменил послов РФ в Гвинейской Республике и Мьянме. Соответствующие указы главы государства размещены на портале правовой информации.

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Так, российский лидер освободил от должности чрезвычайного и полномочного посла в Гвинее и Сьерра-Леоне по совместительству Вадима Разумовского. Отдельным документом Путина назначил послом РФ Алексея Попова.

Кроме того, президент назначил чрезвычайным и полномочным послом России в Мьянме Искандера Азизова. Прежний глава российской дипмиссии Николай Листопадов покинул пост.

Ранее Владимир Путин назначил Елену Ардабьеву заместителем министра юстиции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
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