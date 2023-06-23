Путин сменил послов России в Гвинее и Мьянме

Так, российский лидер освободил от должности чрезвычайного и полномочного посла в Гвинее и Сьерра-Леоне по совместительству Вадима Разумовского. Отдельным документом Путина назначил послом РФ Алексея Попова.

Кроме того, президент назначил чрезвычайным и полномочным послом России в Мьянме Искандера Азизова. Прежний глава российской дипмиссии Николай Листопадов покинул пост.

Ранее Владимир Путин назначил Елену Ардабьеву заместителем министра юстиции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

