МИД Финляндии: увеличение количества военных на границе с Россией не вызывает беспокойства

Финляндия не обеспокоена планами России увеличить численность войск на российско-финляндской границе, заявила глава МИД страны Элина Валтонен в интервью Financial Time.

Шойгу назвал Польшу и Финляндию угрозами военной безопасности России

По ее словам, на сегодняшний день граница стран «довольно пустая». Дипломат отметила, что подобные действия Москвы ожидаемы.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что из-за вступления Финляндии в НАТО Россия может увеличить численность войск на западной границе страны.

Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев высмеял причины вступления Финляндии в НАТО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияФинляндия

Горячие новости

Все новости

партнеры