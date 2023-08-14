МИД Финляндии: увеличение количества военных на границе с Россией не вызывает беспокойства
Финляндия не обеспокоена планами России увеличить численность войск на российско-финляндской границе, заявила глава МИД страны Элина Валтонен в интервью Financial Time.
По ее словам, на сегодняшний день граница стран «довольно пустая». Дипломат отметила, что подобные действия Москвы ожидаемы.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что из-за вступления Финляндии в НАТО Россия может увеличить численность войск на западной границе страны.
Ранее зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев высмеял причины вступления Финляндии в НАТО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru